Tabagismo é grande inimigo da saúde.Foto: Reprodução

Publicado 28/02/2024 15:06

Três Rios - As vagas estão abertas para o grupo de apoio de controle do tabagismo. O programa é voltado para fumantes que querem largar o vício, através de acompanhamento de uma equipe multidisciplinar que vai acompanhar os pacientes.

As inscrições serão realizadas nesta quarta-feira (28), a partir das 9h, na sala de Controle do Tabagismo, no Posto Central, no Centro. É necessário levar documento pessoal com foto, comprovante de residência e cartão do SUS.

O tabaco é uma das principais ameaças à saúde pública que o mundo já enfrentou, segundo a Organização Mundial de Saúde. É o responsável pela morte de mais de 8 milhões de pessoas por ano. Mais de 7 milhões dessas mortes são ocasionadas pelo uso direto do tabaco, enquanto mais de 1,2 milhão de mortes são de não fumantes expostos ao fumo passivo.

O tabagismo é uma doença que contribui para o desenvolvimento dos seguintes tipos de câncer: leucemia mielóide aguda; bexiga, pâncreas, fígado, colo do útero, esôfago, rim e ureter, laringe (cordas vocais), cavidade oral (boca), faringe (pescoço), estômago, cólon e reto, traqueia, brônquios e pulmão.

Além de estar associado às doenças crônicas não transmissíveis, o tabagismo também contribui para o desenvolvimento de outras enfermidades, tais como tuberculose, infecções respiratórias, úlcera gastrintestinal, impotência sexual, infertilidade em mulheres e homens, osteoporose, catarata, entre outras.