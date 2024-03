Um celular também foi apreendido. - Foto: Divulgação/38° BPM

Um celular também foi apreendido.Foto: Divulgação/38° BPM

Publicado 04/03/2024 15:30

Três Rios - Policiais Militares apreenderam uma arma de fogo no bairro Vila Isabel, em Três Rios. A ação ocorreu após uma abordagem a um criminoso. O homem chegou a disparar contra os policiais.

De acordo com a Polícia Militar, o homem viu as equipes se aproximando, efetuou um disparo e fugiu do local, não sendo possível a sua captura. A arma foi abandonada durante a fuga e apreendida.

A ocorrência foi registrada na 108ª DP e o homem irá responder por porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio.