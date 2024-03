Outros suspeitos seguem foragidos. - Foto: Divulgação/107ª DP

Publicado 05/03/2024 15:54 | Atualizado 05/03/2024 15:55

Três Rios - Um homem, de 32 anos, que estava foragido da Justiça, foi preso em Três Rios, nessa segunda-feira (4), após dar entrada em um hospital do município. O foragido teve prisão preventiva decretada no fim do ano passado por fazer parte de um grupo criminoso em Paraíba do Sul.

De acordo com a Polícia Civil, o homem teve a prisão decretada na "Operação Herbicida" por conta de indícios do crime de associação para o tráfico de drogas no bairro Liberdade, no município vizinho. Ele deu entrada em um hospital com uma infecção bacteriana e foi preso por agentes da 107ª DP.

Outros 11 homens acusados de fazerem parte da organização criminosa seguem sendo procurados.