Câmara Municipal de Três Rios.Foto: Divulgação/CMTR

Publicado 05/03/2024 15:19

Três Rios - Em sessão realizada na última semana, a Câmara Municipal de Três rios sediou dois momentos importantes para a cidade. O projeto social "O Esporte Pode Mudar Vidas" recebeu o título de utilidade pública e o relatório da execução orçamentária da Saúde referente ao último quadrimestre de 2023 foi apresentado.

O projeto social é uma iniciativa sem fins lucrativos que visa, primordialmente, promover e impactar positivamente a vida de crianças e jovens por meio da prática de artes marciais. A importância da ação foi reconhecida por ser considerada um celeiro de talentos esportivos.



Na mesma noite, o Secretário Municipal de Saúde de Três Rios, Felipe Guido, esteve presente na Casa Legislativa, apresentando o relatório da execução orçamentária referente ao último quadrimestre de 2023.



O relatório fornece informações detalhadas sobre as receitas e despesas relacionadas às ações desenvolvidas todas as estatísticas de atendimento e aproveitando a oportunidade para sanar todas as dúvidas dos vereadores sobre os números da secretaria em questão.