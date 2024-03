Faetec fica localizada na Avenida Tenente Enéas Entorno, 70, no bairro Nova Niterói. - Foto: Divulgação

Publicado 07/03/2024 12:35

Três Rios - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, está com inscrições abertas para cadastro reserva de profissionais bolsistas. Os contratados irão atuar na 3º rodada do Programa Pronatec – Mulheres Mil, as inscrições podem ser feitas até dia 18 de março, pelo site

São três cargos disponíveis, sendo eles de Assistente Administrativo, Instrutor e Supervisor Acadêmico Administrativo. Cada cargo requer exigências específicas, como nível de escolaridade ou experiência comprovada na área de atuação. Os contratados serão remunerados com bolsa de R$30,00 por hora, no caso de Instrutores e Supervisores Acadêmicos; e R$18,00 para Assistentes Administrativos.

O processo seletivo será feito em duas etapas, sendo a primeira delas avaliação curricular de títulos e experiência profissional na área pretendida e, a segunda etapa será entrevista. Todos os pré-requisitos e orientações podem ser encontrados no edital. Os candidatos serão convocados de acordo com a necessidade dos cursos, atuando por tempo determinado, de acordo com o cronograma de aulas. A carga horária máxima será de 16h.

Para a presidente da Faetec, Caroline Alves, “os candidatos que forem convocados irão contribuir com o crescimento profissional de centenas de mulheres. Cada profissional será um pilar fundamental na nossa missão de proporcionar autonomia para as mulheres vítimas de violência. Essa oportunidade vai ajudar não só as alunas do Mulheres Mil, mas também ao profissional que busca inserção no mercado”.

Quem for convocado deverá apresentar, em local determinado, os seguintes documentos: CPF; identidade; comprovante de inscrição no PIS; comprovante de residência; título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral; uma foto 3x4; certificado de reservista; carteira de identidade profissional; e documentação comprobatória de escolaridade e experiência exigida para o cargo pretendido.