Aves foram levadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Seropédica.Foto: Divulgação/PRF

Publicado 06/03/2024 16:09

Três Rios - Na manhã desta quarta-feira (6) a Polícia Civil, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, deflagrou uma operação contra traficantes de animais silvestres. A quadrilha atua em municípios do Centro-Sul Fluminense. A operação ocorreu em Três Rios e Levy Gasparian.

Equipes da PRF e da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) cumpriram, ao todo, 12 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão. As investigações apontaram que os criminosos seriam responsáveis por abastecer feiras clandestinas na Região Metropolitana do Rio, em Duque de Caxias e São Gonçalo.



Doze pessoas foram presas e encaminhadas para a Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio. As 112 aves resgatadas foram acolhidas no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica.