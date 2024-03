Rua B sendo asfaltada. - Foto: Divulgação/PMTR

Rua B sendo asfaltada.Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 07/03/2024 18:07

Três Rios - A reestruturação do bairro Santa Therezinha através de intervenções da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Habitação segue ocorrendo. O foco, segundo a prefeitura, é realizar ações em bairros com histórico de abandono.

“Nossas ações desde o início são dos bairros para o centro, muitos desacreditaram. Hoje, com as transformações já vistas e com todas as que vem por aí, o sentimento é de estar na direção correta. Os bairros continuam sendo nossa prioridade, porque é lá que estão as pessoas que mais precisam do carinho do poder público”, afirmou o prefeito de Três Rios, Joacir Barbaglio.



Com o programa, a equipe técnica da Prefeitura tem atuado em mais de dez ruas do bairro Santa Terezinha. Inicialmente, o trabalho nos logradouros consiste na limpeza e regularização das ruas, através da nivelação do solo e preparação do terreno para pavimentação e demarcação de calçadas.



Atualmente, as intervenções estão concentradas na Rua B, onde a pavimentação em concreto usinado está em curso, atendendo cerca de 3 mil metros quadrados de via. No local, antes do início do calçamento, foi realizada a construção de meios-fios in loco, com a utilização de uma máquina extrusora, que fabrica os meios-fios juntamente com as sarjetas, já no próprio local de instalação.



“Para o bairro Santa Terezinha, chegamos a conclusão de que, em algumas ruas, a pavimentação em concreto era a mais indicada, devido às particularidades da localidade e facilidade de aplicação, além da durabilidade do material, que proporciona uma vida útil maior ao pavimento”, informou o secretário de Obras, Infraestrutura e Habitação, Ricardo Monteiro.



As ruas Santa Terezinha e Bahia foram pavimentadas em asfalto, além da Travessa Murilo e da Servidão Regina Kalil de Souza. Trechos das ruas Paraná e Rio Grande do Sul também passaram pelo processo de implementação asfáltica. Já as ruas C, Amazonas, Rio de Janeiro, Sergipe e Macaé devem ser pavimentadas em concreto usinado.



De acordo com a equipe técnica da secretaria de Obras, a intenção das intervenções é proporcionar melhores condições de vida para a população, e incentivar o desenvolvimento social e econômico da localidade. “Tirar nossa gente da lama, da poeira, e dos problemas decorrentes da falta de saneamento básico e infraestrutura é nosso maior objetivo”, concluiu o prefeito Joa.