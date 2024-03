Carro fumacê segue passando nos bairros do município. - Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 08/03/2024 12:44 | Atualizado 08/03/2024 12:46

Três Rios - A Secretaria de Saúde de Três Rios já registrou 944 casos de dengue. Os bairros com maior número de casos são Vila Isabel, Centro, Cantagalo e Triângulo. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição estão com equipes voltadas para o aumento do atendimento dos últimos dias.



Sendo assim, o carro fumacê da Vigilância Ambiental em Saúde passa por diversos bairros durante a semana. A orientação dos agentes é que os moradores deixem janelas e portas abertas e tampe os recipientes dos animais.