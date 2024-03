Reunião foi realizada na quinta-feira. - Foto: Divulgação/PMTR

Reunião foi realizada na quinta-feira.Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 09/03/2024 19:12 | Atualizado 09/03/2024 19:13

Três Rios - O secretário municipal de Ordem Pública e Políticas de Segurança, Luiz Fernando Ferreira Viana de Castro, e o comandante da Guarda Civil Municipal, Gabriel Oliveira, participaram de uma reunião com representantes do Sicomércio, CDL Três Rios e Sindicato dos Comerciários para falar sobre a segurança pública do município trirriense.



O encontro aconteceu na última quinta-feira (07), e contou também com a participação de representantes do 38º Batalhão de Polícia Militar, Polícia Civil, Segurança Presente e do Conselho Comunitário de Segurança.



Na ocasião, foram discutidas possíveis ações de curto e médio prazo para a maior efetividade às operações de segurança. “Conversamos com os comerciantes para entender a necessidade deles e, apresentamos a “Nova Central de Inteligência em Segurança Pública”, disse o secretário Luiz Fernando.

A Nova Central de Inteligência em Segurança Pública, vai contar com novos locais sendo monitorados, OCR para leitura de placas de veículos, cerco eletrônico, além de reconhecimento facial.