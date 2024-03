Ações vêm sendo realizadas nos bairros. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Publicado 12/03/2024 20:52

Três Rios - A Secretaria de Serviços Públicos segue com o cronograma para limpeza da cidade. A ação, realizada no Centro da cidade e nos bairros, também faz parte do combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.



A limpeza dos terrenos, ruas e vielas, possibilita a identificação de possíveis focos de dengue. Além da varrição, a equipe está realizando capina e retirada de entulho e lixo. Nos últimos dias, foram contemplados os bairros: Morada do Sol, Morro do Ataulfo, Pilões, Triângulo, Várzea do Otorino, Ponto Azul, Purys e Centro.

O trabalho prossegue e, quem quiser acionar a equipe de limpeza da Secretaria de Serviços Públicos pode solicitar através do aplicativo Três Rios + Digital.