A Secretaria de Saúde contabilizou 265 casos confirmados de Covid nos últimos 30 dias. - Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 13/03/2024 15:30

Três Rios - A Secretaria de Saúde, através das Unidades Básicas de Saúde e Unidade de Pronto Atendimento, segue o monitoramento de casos suspeitos de dengue, gripe e covid. Como os sintomas das doenças se confundem – febre, cansaço, dores no corpo e mal-estar – a orientação é que, em caso de suspeita, o paciente deve procurar uma unidade de saúde mais próxima e iniciar o tratamento.

Lembrando que, a gripe é uma doença causada pelo vírus da influenza e conta com centenas de mutações. Por esse motivo, a vacina contra a gripe é atualizada anualmente. Os sintomas mais comuns são: tosse, febre, dores de cabeça, dores no corpo, cansaço e mal-estar. Em alguns casos, podem ocorrer dores na garganta, coriza, congestão nasal e diarreia, principalmente em crianças. Diferente da Covid-19, a gripe tem período de incubação mais curto. Ou seja, seus sintomas surgem de forma rápida, e a piora no quadro é aguda.

Na dengue, o mosquito fêmea do Aedes aegypti, infectado por um flavivírus, é responsável pela transmissão da dengue. Os sintomas clássicos dessa doença infecciosa são: febre alta – que surge de forma abrupta – dores de cabeça, dores no corpo e mal-estar. Além desses sintomas, a dengue também causa dores nas articulações, manchas avermelhadas pelo corpo, diarreia, dores musculares e dores nos olhos. Em algumas pessoas, pode surgir dor abdominal, irritabilidade, náusea e vômito.

Atualmente o município de Três Rios tem 974 casos confirmados de dengue. Até o dia 11 de março, foram 2.287 casos notificados e um óbito pela doença. No entanto, as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti prosseguem diariamente.

Já a Covid-19 é uma infecção causada pelo coronavírus Sars Cov 2 . Atualmente, a doença pode ocorrer sem sintomas. Isso porque, o surgimento de novas variantes contribui para manifestações diferentes. Em relação aos sintomas clássicos, a Covid-19 apresenta febre, cansaço, tosse seca, perda de olfato e paladar. Os sintomas menos comuns são dores de cabeça, dores de garganta, diarreia, olhos avermelhados e irritação na pele. Já os sintomas graves envolvem falta de ar, dores no peito, dificuldades para andar e confusão mental.

