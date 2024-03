Travessa Rui Barbosa, em Três Rios. - Foto: Divulgação

Publicado 20/03/2024 15:39

Três Rios - A Travessa Rui Barbosa, no bairro Cantagalo recebeu o serviço de pavimentação. A ação faz parte de programa da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Habitação que vem sendo realizado nos bairros.

No decorrer do último mês, equipes da Secretaria de Obras estiveram em ação pelo local, realizando desde a limpeza, regularização da via e nivelação do solo, passando pela instalação de meios-fios pré-moldados e preparação de base para implementação do pavimento, chegando a pavimentação com a utilização de concreto usinado.



O secretário de Obras, Infraestrutura e Habitação, Ricardo Monteiro, explica que a escolha do material utilizado para o calçamento passa por várias questões. “A pavimentação em concreto usinado, além de garantir uma maior durabilidade do calçamento comparada com outros materiais, como o asfalto, por exemplo, ainda é uma solução menos onerosa para o município, feita sem a necessidade do aluguel de máquinas pesadas”, informa.



Assim como a Travessa Rui Barbosa, a Rua Wanderléa Massi de Carvalho, localizada no bairro Nova Niterói, e as ruas São Manoel e Geraldo Bento, no bairro Monte Castelo, estão sendo preparadas, simultaneamente, para a pavimentação em concreto.