Carnê do IPTU 2024 já está disponível.Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 18/03/2024 18:40

Os moradores de Três Rios já podem consultar o valor e retirar o carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2024. A consulta e a retirada podem ser feitas pela internet, no botão "IPTU", na página inicial do site da prefeitura , ou presencialmente, na sede. Em ambos os casos, é preciso informar o número da inscrição imobiliária, que pode ser encontrado nos carnês antigos de IPTU.Os pagamentos já podem ser feitos, e a Prefeitura oferece desconto aos contribuintes. No entanto, é preciso ficar atento aos prazos finais para conseguir a dedução. Para pagamentos em cota única, o desconto é de 15%, e o prazo final é 15 de abril. Os carnês vêm também com opção de parcelamento, com o valor integral dividido em 9x, e a primeira parcela com vencimento também em 15 de abril.