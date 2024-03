Sete proprietários foram notificados nesta semana. - Foto: Divulgação

Publicado 16/03/2024 14:46

Três Rios - Semanalmente, a Vigilância Ambiental em Saúde e a Fiscalização de Posturas estão apurando denúncias sobre terrenos abandonados, em Três Rios. O objetivo é eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes Aegyti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.



Na última semana, por exemplo, sete proprietários foram notificados. Sendo três ferros velhos, dois terrenos e dois acumuladores, e de acordo com a Legislação Municipal, os proprietários terão 15 dias para se adequar. Esta parceria das Secretarias de Saúde, e Ordem Pública e Políticas de Segurança é mais uma estratégia para conter o avanço dos casos de dengue no município.



De acordo com o último relatório divulgado pela Secretaria de Saúde, mais de 900 pessoas tiveram dengue neste ano.

"Com a crescente transmissão do vírus da dengue no país, não podemos permitir que algum local seja um macrofoco para o mosquito Aedes aegypti. A parceria entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Ordem Pública é fundamental neste importante momento, de bloqueio e combate à dengue em nosso município", destacou o coordenador da Vigilância Ambiental, Saulo Paschoaletto.