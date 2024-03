Defesa pessoal foi ensinada. - Foto: Divulgação/PMTR

Defesa pessoal foi ensinada.Foto: Divulgação/PMTR

20/03/2024

Três Rios - A programação em comemoração ao Mês da Mulher segue em Três Rios. Nesta semana, em parceria com o programa Empoderadas RJ, promoveu um aulão de defesa pessoal para frequentadoras do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam).

Durante o aulão do Empoderadas RJ, coordenado pela professora Thalita Turrão, as mulheres participaram de um treinamento de defesa pessoal com técnicas de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres.



O Ceam de Três Rios é um espaço de acolhimento com acompanhamento psicológico, social e jurídico para mulheres vítimas de violência. São feitos os encaminhamentos aos serviços de rede e, em casos extremos, ao abrigamento. A unidade é a única do estado do Rio de Janeiro a funcionar 24 horas por dia em regime de plantão sobreaviso.