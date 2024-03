Entrega de materiais foi realizada. - Foto: Divulgação

Entrega de materiais foi realizada.Foto: Divulgação

Publicado 21/03/2024 19:39 | Atualizado 21/03/2024 20:11

Três Rios - As equipes da Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria de Assistência e Direitos Humanos, estão desde a manhã desta quinta-feira (21) acompanhando as famílias atingidas pela forte chuva que caiu no distrito de Bemposta na noite de ontem. Uma “tromba d'água” atingiu o distrito, fazendo com que uma casa precisasse ser evacuada devido à queda de um barranco, enquanto outras quatro tiveram a invasão de lama.

Os profissionais, acompanhados do secretário Pedro Brasil, estão percorrendo os principais pontos atingidos pela chuva e visitando as residências para verificar as necessidades de cada família, entregando colchões, cestas básicas e kits de limpeza e higiene pessoal.

“O distrito de Bemposta sempre teve nosso olhar de atenção e cuidado. Estamos com nossas equipes voltadas para garantir todas as necessidades das famílias atingidas neste momento. Estamos de prontidão 24 horas por dia”, disse o prefeito Joa.