Secretários se reuniram nesta quinta-feira (21).Foto: Divulgação

Publicado 21/03/2024 20:06 | Atualizado 21/03/2024 20:11

Três Rios - Uma reunião entre secretários da Prefeitura de Três Rios em um Gabinete de Prevenção alinhou os planos para os próximos dias, por conta do alerta de temporal para os próximos dias. Nesta sexta-feira (22), inclusive, foi decretado ponto facultativo a partir das 15h nas repartições públicas e nas escolas da Rede Municipal de Ensino.

“Estamos monitorando a variação climática e a previsão é de que, a partir desta sexta-feira, dia 22, tenhamos um volume grande de chuva. Reunimos os representantes das secretarias que atuam nestes momentos de socorro e estamos alinhando nossas ações para que, caso seja necessário, consigamos atender a população da melhor maneira possível, com rapidez e eficiência”, resumiu o subsecretário de Defesa Civil.

A orientação é que, em caso de forte chuva e vento, a população das áreas ribeirinhas ou de risco, procurem um local seguro para abrigo. Lembrando que, o município vai disponibilizar neste primeiro momento dois pontos de apoio: Colégio Municipal Walter Franklin, no Centro da cidade, e Escola Municipal Eduardo Duvivier, no distrito de Bemposta caso haja a necessidade de abrigar famílias.

As equipes das secretarias de Assistência Social, Serviços Públicos, Obras, Saúde e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saaetri) estão de prontidão para possíveis emergências. Assim, como a equipe do Corpo de Bombeiros que já está em situação de alerta.