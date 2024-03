Vacina é para todos os grupos prioritários. - Foto: Reprodução

Vacina é para todos os grupos prioritários.Foto: Reprodução

Publicado 25/03/2024 22:38

Três Rios - Nesta segunda-feira (25), foi iniciada a a campanha de vacinação contra a gripe (Influenza) nas Unidades Básicas de Saúde de Três Rios. Todos os grupos prioritários poderão receber a vacina. A aplicação é por livre demanda, no horário das 08h até 15h, de segunda à sexta feira.

A campanha nacional de imunização seguirá até 31 de maio, com o Dia D de Vacinação, sendo realizado em 13 de abril. Para receber a vacina contra a influenza é necessário apresentar CPF, documento pessoal com foto, documento atualizado para comprovação do grupo que pertence e carteirinha de vacinação.

O secretário de Saúde, Felipe Guido, ressaltou a importância da campanha para a proteção da comunidade. “É muito importante que todas as pessoas dos grupos prioritários possam se vacinar. É necessário reduzir as chances de circulação do vírus da influenza. A vacina é eficaz, segura e um ato de respeito com o próximo”, afirmou.

Confira os grupos prioritários da campanha de vacinação contra influenza:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);

Trabalhador da saúde dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade;

Gestantes em qualquer idade gestacional;

Puérperas no período até 45 dias após o parto;

Professores das escolas do ensino básico (Cmeis, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizante e EJA) e superior, de caráter público e privado;

Povos indígenas aldeados, a partir dos seis meses de idade, e também indígenas que vivem fora de terras indígenas;

Quilombolas;

Idosos com 60 anos ou mais;

Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento: policiais federais, militares, civis e rodoviários; bombeiros militares e civis; e guardas municipais;

Profissionais das Forças Armadas: membros ativos das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica);

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

Pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos: limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo; indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos e indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais como trabalhar, ir à escola, brincar etc;

Caminhoneiros que comprovem o exercício efetivo da função de motorista profissional do transporte rodoviário de cargas;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso;

Trabalhadores portuários, incluindo os funcionários da área administrativa;

População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, além de adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Vale ressaltar que o Setor de Imunização da Secretaria de Saúde aplicou 67.100 doses de vacinas no ano de 2023.