Casa do Autista, em Três Rios.Foto: Divulgação

Publicado 01/04/2024 18:46

Três Rios - A Secretaria de Saúde, através da Casa do Autista, começa nesta terça-feira, dia 02 de abril, às atividades de conscientização do espectro autista. A programação faz parte do Abril Azul e tem o objetivo de conscientizar sobre o autismo. Nas próximas terças-feiras – 09, 16, 23 e 30 – serão realizadas visitas às escolas da Rede Municipal de Ensino para realização de rodas de conversa sobre o tema, com o objetivo de informar e conscientizar os alunos.



Além disso, a Secretaria de Saúde preparou uma programação especial para atender familiares e tutores. Confira:



Dia 02 de abril às 18h



Palestras em celebração ao Dia Mundial de Conscientização Sobre o Autismo no auditório da Escola Municipal Américo Silva. Temas: A importância da rede de apoio na maternidade atípica, com a psicóloga Bruna Spada; e a Humanização no TEA é o caminho da Inclusão, com a doutora Robertha Tulio (Doutora Alegria)





Dia 06 às 9h



Caminha Azul – Caminhada pela conscientização do autismo, ponto de encontro na Praça São Sebastião





Dia 25 às 15h



Piquenique azul no Horto Municipal – encontro inclusivo pela promoção da participação interativa e social da pessoa com TEA para um outro espaço além da reabilitação. Um espaço de convivência e viabilização do desenvolvimento da socialização.



O autismo (Transtorno do Espectro Autista – TEA) é um problema no desenvolvimento neurológico que prejudica a organização de pensamentos, sentimentos e emoções. Tem como características a dificuldade de comunicação por falta de domínio da linguagem e do uso da imaginação, a dificuldade de socialização e o comportamento limitado e repetitivo.



Os sinais de alerta surgem nos primeiros meses de vida, mas a confirmação do diagnóstico costuma ocorrer aos dois ou três anos de idade. Os sinais mais comuns são: atraso anormal na fala; Não responder quando for chamado e demonstrar desinteresse com as pessoas e objetos ao redor; Ter dificuldades em participar de atividades e brincadeiras em grupo, preferindo sempre fazer tarefas sozinho; Não conseguir interpretar gestos e expressões faciais; Ter dificuldade para combinar palavras em frases ou repetir a mesma frase ou palavra com frequência; Apresentar falta de filtro social (sinceridade excessiva); Sentir incômodo diante de ambientes e situações sociais; Ter seletividade em relação a cheiro, sabor e textura de alimentos; Apresentar movimentos repetitivos e incomuns, como balançar o corpo para frente e para trás, bater as mãos, coçar algumas partes do corpo (como ouvidos, olhos e nariz), girar em torno de si, pular de forma repentina, reorganizar objetos em fileiras ou em cores; Mostrar interesse obsessivo por assuntos considerados incomuns ou excêntricos, como biologia, paleontologia, tecnologia, datas, números, entre outros; Ter problemas gastrointestinais ocasionados por quadros de ansiedade.



Além disso, alguns autistas podem manifestar acessos de raiva, hiperatividade, passividade, déficit de atenção, dificuldades para lidar com ruídos, falta de empatia diante determinadas situações e aumento ou redução na resposta à dor e a temperaturas.