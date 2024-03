Carnês do IPTU foram reentregues no Purys. - Foto: Divulgação

Carnês do IPTU foram reentregues no Purys.Foto: Divulgação

Publicado 26/03/2024 22:04 | Atualizado 26/03/2024 22:20

Três Rios - Nesta terça-feira (26) a equipe da Secretaria de Fazenda esteve no Bairro Purys reentregando os carnês do IPTU aos moradores de um bloco do Condomínio BNH. Denúncias na rede social mostraram os carnês deste ano jogados numa vala, impossibilitando que os moradores tivessem acesso ao documento.

De acordo com informação repassada à equipe da Secretaria de Fazenda, menores de idade recolheram o material de um bloco do condomínio e jogaram fora.

Os carnês do IPTU já estão disponíveis no site da Prefeitura de Três Rios e as equipes estão entregando também os carnês físicos. A cota única vence no próximo dia 15. Como nos anos anteriores, o contribuinte que optar por pagar à vista, terá um desconto de 15%.

Além disso, quem discordar do valor cobrado, pode solicitar revisão do cadastro para o exercício de 2024 até o dia 10 de abril. Após esta data, as revisões serão para o exercício seguinte.