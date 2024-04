Nenhum criminoso foi preso no local - Foto: Divulgação

Nenhum criminoso foi preso no local Foto: Divulgação

Publicado 05/04/2024 18:18

Três Rios - A Polícia Militar apreendeu, após recebimento de denúncia feita pelo Disque Denúncia, uma sacola com 151 pinos de cocaína. A apreensão foi realizada por agentes do 38º BPM na Rua João de Sousa, no bairro Vila Isabel.

O material foi encaminhado à 108 DP, onde foi registrada a ocorrência.