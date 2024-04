Guarda Civil Municipal de Três Rios. - Foto: Divulgação

Guarda Civil Municipal de Três Rios.Foto: Divulgação

Publicado 11/04/2024 06:42

No próximo domingo (14), ocorre o concurso público que prevê o preenchimento de vagas ociosas na Guarda Civil Municipal. Atualmente, a GCM possui 130 agentes. Destes, 87 são efetivos e estão nas ruas, trabalhando diariamente para promover a ordem pública e a segurança no trânsito.Os novos agentes que comporão o quadro da Guarda Civil Municipal passarão por curso e treinamento antes de irem para as ruas. Lembrando que, a prova objetiva acontece neste domingo e o teste de aptidão física será realizado no dia 07 de maio. Os locais e horários da prova objetiva estão disponíveis no site da empresa organizadora do concurso público