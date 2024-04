Quatro secretarias têm novos comandantes. - Foto: Reprodução

Publicado 06/04/2024 11:30

Três Rios - Nesta semana, a Prefeitura de Três Rios anunciou mudanças no comando de quatro secretarias: TI, Gestão, Cultura e Comunicação. De acordo com o comunicado, as eleições municipais que se aproximam são o fator principal para as mudanças.

Na secretaria de Comunicação assumiu o Funcionário de carreira com 22 anos de serviços prestados à municipalidade Márcio Luís. O profissional tem 15 anos de experiência no rádio (locutor e Diretor da Rádio Regional Fm) e em campanhas políticas.



Márcio Luís teve experiência em campanhas políticas fora de Três Rios, quando coordenou as campanhas do prefeito Laerte em Areal, sendo o único prefeito reeleito da história. Também coordenou a reeleição do prefeito Flávio Bravo. Já Guilherme Medeiros foi deslocado da função e responderá como secretário de Tecnologia e Informação, pasta em que já respondia como interino.



Gui Medeiros desenvolveu sua carreira no rádio por 24 anos concomitantemente com a atividade de marketing, tendo prestado consultorias e desenvolvido campanhas para empresas do setor automotivo e na produção de eventos, através da agência de publicidade da qual era sócio proprietário.



Com ampla experiência na carreira pública e com serviços prestados à municipalidade, seja no âmbito do Executivo e do Legislativo, Caio Carvalho é advogado com pós-graduação em Direito Público e será o novo secretário de Gestão e Finanças Pública. Recentemente, Caio esteve à frente da secretaria de Cultura e Turismo do município.



Para a vaga aberta na Cultura e Turismo, quem assume é o Advogado e Empregado Público Federal, Bruno Barbosa. Ele foi Secretário de Esporte e Lazer do Município em de 2020 e agora terá a responsabilidade de promover acesso à cultura aos trirrienses. O novo secretário também possui um MBA em Gestão Empresarial e Coaching,



Confiante, o prefeito Joacir Barbaglio destaca a competência, profissionalismo e comprometimento dos novos secretários. “Desde que assumi, sempre estive rodeado por pessoas competentes e leais, que vêm me auxiliando na dura missão de governar o município. Esses novos secretários contam com minha total confiança e têm autonomia para desenvolver ações em favor de nossa população. Estamos muito bem servidos”, garantiu o prefeito.