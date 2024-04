Página inicial do site. - Foto: Divulgação

Página inicial do site.Foto: Divulgação

Publicado 09/04/2024 11:12

Três Rios - Servidores ativos, inativos e pensionistas de Três Rios, agora, terão acesso ao aplicativo TReConsig, que se trata de um sistema de empréstimos consignados. O serviço está sendo disponibilizado pela Prefeitura, através da Secretaria de Adminsitração e Recursos Humanos.

“O objetivo da implantação deste sistema é proporcionar aos servidores ativos, inativos e pensionistas, a gestão dos descontos em contracheque e a possibilidade de simular e solicitar empréstimos consignados, tudo através do site ou aplicativo diretamente. No novo sistema, é possível consultar sua margem atualizada em tempo real, simular a contratação de um empréstimo e obter um ranking das melhores taxas de crédito consignado do mercado. Tudo isso com total segurança, em conformidade com a normativa da ISO 27001”, resumiu o secretário de Administração, Ricardo Webster.



Após a simulação no aplicativo, o servidor deve comparecer ao banco solicitado e, concluir o contrato.