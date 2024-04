Campanha de vacinação segue até 31 de maio. - Foto: Divulgação/PMTR

Campanha de vacinação segue até 31 de maio.Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 12/04/2024 22:21

Três Rios - Neste sábado (13), a Secretaria de Saúde de Três Rios realiza o Dia D de vacinação contra a influenza. Todas as unidades de saúde da família estarão abertas e o Posto Central também será mobilizado, com os munícipes tendo a oportunidade de atualizar a caderneta de vacinação.



A imunização contra Influenza tem o objetivo de reduzir as complicações, internações e mortalidade decorrentes pelo vírus. Integram o grupo prioritário: crianças de seis meses a menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias); trabalhador da saúde; gestantes; puérperas; professores do Ensino Básico e Superior; povos indígenas; quilombolas; idosos acima dos 60 anos; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das forças armadas; pacientes crônicos; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; trabalhadores portuários e população privada de liberdade; e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.



Após o Dia D, a vacinação contra influenza segue até o dia 31 de maio. O paciente precisa apresentar durante a imunização: CPF, cartão SUS e a caderneta de vacina.