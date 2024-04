Evento contou com muitos profissionais presentes. - Foto: Divulgação/PMTR

Três Rios - O município de Três Rios sediou nesta quinta-feira (11), através da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, o Seminário Estadual Trilhando Caminhos. O encontro também reuniu profissionais de diversos municípios para a discussão de assuntos relacionados à educação das séries iniciais.



Além dos resultados de avaliação do Governo do Estado, os profissionais analisaram o ensino em tempo integral e a metodologia adotada para avançar a educação do Estado do Rio de Janeiro. O prefeito de Três Rios, Joacir Barbaglio Pereira (Joa) esteve presente juntamente com o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Bernardo Goytacazes; e a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto;



Na parte da manhã, a equipe da Secretaria de Estado de Educação participou do evento, apresentando resultados e debatendo soluções, e à tarde, os diretores e orientadores debateram sobre a realidade da região, apresentando os resultados locais e sugerindo melhorias.



Lembrando que, o município trirriense está investindo na melhoria da educação trirriense. No início deste ano letivo, por exemplo, os alunos da Rede Municipal de Ensino retornaram às salas com o material de apoio do Instituto João e Maria Backheuser, que facilita o processo de alfabetização. O Programa Ler do Saber é voltado para alunos da pré-escola, 1º e 2º ano do Ensino Fundamental.



A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia está investindo também nas melhorias dos prédios. Até o momento, 12 unidades escolares foram totalmente reformadas – com troca de telhado, pintura geral, melhoria na acessibilidade, climatização nas salas e instalação de material audiovisual, e, em alguns casos, aumento do turno escolar.



“A melhoria da educação nas séries inciais vai fundamentar o avanço dos próximos anos. Estamos com nossos esforços voltados para fazer uma educação modelo no nosso município e paralelo a isso, tornar o cotidiano dos nossos profissionais mais prazeroso, com escolas bem equipadas, cuidadas e com material complementar de qualidade e completo. Estar reunido com estes profissionais e conhecer outras realidades e outras soluções, amplia nosso olhar para a educação como instrumento de transformação de realidade. Agradeço ao Governo do Estado por nos possibilitar sediar este seminário e, à secretária de Estado de Educação, professora Roberta, por este carinho com nosso município”, resumiu o secretário Bernardo Goytacazes.