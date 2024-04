Cras Triângulo foi reformado após 20 anos. - Foto: Rafa Augustos

Cras Triângulo foi reformado após 20 anos.Foto: Rafa Augustos

13/04/2024

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, inaugurou nesta quarta-feira (10) a reforma do Cras Triângulo. Após cerca de 20 anos da inauguração da unidade (antigo centro comunitário), esta foi a primeira vez que o espaço foi totalmente reformado e modernizado para melhor atender a população.

Com uma estrutura inadequada para atendimento, com rachaduras, vazamentos, portas, janelas e pisos quebrados, e mobiliário antigo, a reforma total do Cras Triângulo era prioridade do atual Governo Municipal.

“É com muita alegria que comemoramos a reforma de mais um Cras. É a concretização de um sonho antigo de centenas de famílias atendidas no Triângulo. São 20 anos desde que a unidade foi inaugurada e desde então nenhuma reforma havia sido realizada no local. Vamos encerrar o ano de 2024 com todos os Cras do município reformados. Já entregamos a reforma dos Cras Triângulo, Centro e Bemposta e iniciaremos nas próximas semanas as obras do Cras Vila Isabel”, destacou o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Pedro Henrique Brasil.

O prefeito Joacir Barbaglio aproveitou a oportunidade para anunciar mais uma importante conquista para o município: a inauguração do CrasHabitat no primeiro semestre deste ano.

“A Assistência Social de Três Rios é referência no Estado do Rio de Janeiro. Em três anos, reformamos os Cras; entregamos uma nova sede para o Creas, Conselho Tutelar e Abrigo de Crianças e Adolescentes; inauguramos o único Centro Especializado de Atendimento à Mulher da região, o Abrigo para Pessoas em Situação de Rua e o Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente. Além disso, criamos a Lei do SUAS, os projetos Cegonha Social e Social Presente; realizamos a maior eleição do Conselho Tutelar da história de Três Rios e implantamos o maior salário dos conselheiros; e ainda promovemos inúmeras conferências, fóruns e rodas de conversa com a participação de importantes nomes da Política de Assistência Social do país. Agradeço à equipe da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos que é incansável na missão de proporcionar dignidade e bem-estar às famílias em vulnerabilidade social”, finalizou o prefeito Joa.