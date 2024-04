Leonardo Coelho é o novo secretário. - Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 14/04/2024 11:40 | Atualizado 14/04/2024 11:41

Três Rios - O empresário Leonardo de Oliveira Coelho, mais conhecido como Léo da Yamarios, assumiu nesta sexta-feira (12), a Secretaria Municipal de Ordem Pública e Políticas de Segurança da Prefeitura de Três Rios. Além de ser responsável pela Guarda Civil Municipal à frente de 130 agentes, Leonardo Coelho vai gerenciar também as ações de combate ao crime contra o patrimônio público, fiscalizações e ocorrências de ordem pública, organização do trânsito e contato com o empresariado local.

Leonardo Coelho é nascido e criado em Três Rios, técnico em Contabilidade, graduado em Propaganda e Marketing e diplomado pela ADESG (Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra).

Comerciante há mais de 30 anos, Léo foi presidente por dois mandatos da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas de Três Rios). Atualmente ocupa o cargo de diretor. Além disso, compõe a diretoria da FCDL (Federação da Câmara dos Dirigentes Lojistas do Estado do Rio de Janeiro) e é o atual presidente do Conselho Comunitário de Segurança da Área Integrada de Segurança Pública 38 (AISP), respondendo ao Instituto de Segurança Pública (ISP) vinculado administrativamente à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro.

