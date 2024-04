Formação contou com diversas pessoas. - Foto: Divulgação/PMTR

Três Rios - No fim do último mês foi realizada, a segunda formação de mediadores da educação especial, promovida pela Secretaria de Educação, com o tema "Sensibilização e Inclusão da Pessoa com Deficiência". O evento ocorreu no laboratório de Enfermagem e Semiologia da Faculdade Univértix, instituição parceira do município na realização do workshop.

Os mediadores tiveram acesso a conhecimentos técnicos e pedagógicos para o melhor atendimento aos alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEEs), da Rede Municipal de Ensino. A Secretaria de Educação conta com mais de 100 mediadores no acompanhamento educacional dos alunos com NEEs, ao longo das 37 escolas públicas do município.



As formações acontecem uma vez no mês e abordam conteúdos e estratégias para o atendimento aos alunos com deficiência ou necessidades educativas especiais.



O curso foi ministrado pela servidora Amanda Sarkis Moor Santos Xavier, que é doutoranda em Enfermagem; Mestre em Saúde da Criança e Adolescente; Coordenadora de Planejamento da Secretaria de Saúde e Coordenadora do Curso de Enfermagem da Univértix.



Oportunidade de Estágio na Secretaria de Educação



A Secretaria de Educação de Três Rios está cadastrando currículos para estagiários na área da Educação, através do e-mail : capeeduespecial@gmail.com.