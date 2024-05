Foragidos da Justiça. - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

Foragidos da Justiça.Foto: Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 02/05/2024 20:08

Três Rios - Nesta quarta-feira (1º), o Disque Denúncia divulgou o cartaz de procurados de André Roque do Carmo e Renê Queiroz Neves. Ambos são acusados de terem participado da morte do guarda municipal Flávio Batista de Araújo Sousa, de 37 anos, em dezembro de 2023, em Três Rios.

Flávio estava com sua família a caminho de Rio das Ostras, onde passaria a virada de ano. Em uma tentativa de assalto ao carro em que ia com seu irmão, a esposa e a filha, o guarda, que atuava em Contagem, Minas Gerais, foi acertado com tiros e morreu. Os dois envolvidos no assalto fazem parte de uma organização criminosa instalada no bairro Moura Brasil e foram orientados a roubar um carro, a mando do chefe do tráfico, que já está preso, e que seria usado na tentativa de matar um traficante de uma facção rival.

Contra André e Renê, consta um mandado de prisão, expedido na última terça-feira, pela 2ª Vara Criminal de Três Rios/Areal/Levy Gasparian, pelo crime de Tráfico de Drogas. As buscas pelo dois criminosos segue sendo feita pela 108ª DP.

O envio de informações ao Disque Denúncia pode ser feito pelos seguintes canais:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Não é preciso se identificar e o anonimato é garantido.