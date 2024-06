Policiais com a mãe e a bebê que foi salva - Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 16/06/2024

Três Rios - Na última sexta-feira (14), policiais militares do 38º BPM estavam regressando para término de serviço, em Três Rios, quando se depararam com uma mãe desesperada com sua bebê, de dois meses de vida em seus braços sem respirar, no Cantagalo. Os agentes realizaram a Manobra de Heimlich e conseguiram desengasgar a criança.

Em seguida, os Sargentos Michele e Bruno Vander levaram a criança para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição. A bebê, que nasceu prematura, foi atendida e passa bem.