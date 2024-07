Aterros foram multados - Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Publicado 02/07/2024 21:27 | Atualizado 02/07/2024 21:29

Três Rios - Uma operação de fiscalização e combate à crimes ambientais foi realizada na tarde da última sexta-feira (28), pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), no município de Três Rios, resultando na autuação e multa de dois aterros sanitários que atuavam de maneira irregular. Em um desses aterros, os resíduos eram despejados de forma inapropriada.

Os fiscais do Inea chegaram até o local através de denúncias da população e devido ao cheiro forte do chorume. A operação aconteceu em dois locais diferentes. A primeira autuação, no aterro sanitário da empresa União Norte, constatou irregularidade no tratamento e descarte final do chorume, aonde há indícios de que parte do líquido, in natura, estava sendo escoado próximo a um córrego.

A segunda fase, em um aterro sanitário pertencente à prefeitura, constatou que o empreendimento possuía a documentação. No entanto, a forma como esse material chegava ao local estava incorreta.

A ação estava sob o comando do Inea e teve a presença do secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, diretor de Pós-Licença e Fiscalização, Rodrigo Regis, Senador Carlos Portinho e a equipe de técnicos do órgão ambiental. O lixo acumulado estava causando diversos transtornos aos moradores do entorno, como por exemplo, poluição e mau cheiro.

"Encaminhei para o secretário Bernardo Rossi as denúncias e viemos os dois para essa operação. Subimos um longo caminho pela mata e detectamos irregularidades em um aterro, como o vazamento de chorume no único córrego que abastece a região da comunidade Vila Paraíso. Parabéns à Secretaria de Meio Ambiente pela operação e pelas multas aplicadas, tenho certeza que o problema será resolvido", afirmou o senador Carlos Portinho.

"Toda denúncia sobre possíveis crimes ambientais que chegam ao Inea tem a determinação de ser apurada por nossa equipe e, sendo confirmadas as irregularidades, as notificações e multas são aplicadas aos representantes. Estamos reforçando as fiscalizações e o combate a todo tipo de crime ambiental", reforçou o secretário Bernardo Rossi.