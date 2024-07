Container do Esporte em Três Rios - Foto: Divulgação

Três Rios - O Container do Esporte chegou ao município de Três Rios. Depois de um grande sucesso em Teresópolis, a iniciativa estacionou no Complexo Esportivo Social Olímpico, no bairro Cantagalo, para oferecer capacitação profissional para profissionais de educação física e estudantes da região, além de aulas de vôlei, handebol, tênis, badminton e atletismo para até 240 crianças, de 6 a 12 anos – iniciadas em 1º de julho. Tudo gratuitamente. Os interessados já podem se inscrever através do WhatsApp (21) 98751-4263 – Shirley.



Idealizado e executado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (IDEC), com patrocínio da Enel via lei estadual de incentivo ao esporte, e em parceria com a prefeitura de Três Rios, o Container do Esporte tem aulas em dois períodos – manhã e tarde, sempre no contraturno escolar das crianças, esperamdp que os alunos possam conhecer e aproveitar modalidades.



“Em todos os lugares que chega, o Container do Esporte transforma. O projeto inicia um trabalho e deixa uma base concreta para os municípios apostarem na prática esportiva, na saúde e no bem-estar. E também na sustentabilidade, na energia limpa. Capacitamos profissionais locais e são eles que propagarão os valores e a metodologia que aplicaremos nos meses de execução. Além de tudo isso, temos visto que as crianças, na maioria das vezes, são apresentadas às modalidades”, afirmou Leny Figueiredo, coordenadora do IDEC, lembrando que além de conhecimento e experiências novas, o projeto deixa nos municípios todo o material utilizado.



Aulas de sustentabilidade

Pensando em levar o conceito de sustentabilidade, alinhado com o que há de mais moderno em energia limpa, os contêineres funcionam com captação de energia eólica e solar. Desta maneira, servem como exemplo direto nas aulas ministradas sobre o tema, que também fazem parte da grade em todas as cidades. Uma parede verde, montada pelos próprios alunos, em uma aula de plantio, também é deixada como legado em cada município atendido pela iniciativa.