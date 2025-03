Vereadores estiveram em Brasília - Foto: Divulgação

Publicado 24/03/2025 18:10

Três Rios - O presidente da Câmara Municipal de Três Rios, Jonas Dico e os vereadores Tonico Coelho, Professor Flávio e Delson Luiz participaram de algumas reuniões em Brasília, na última semana.



Dentre os encontros e reuniões em busca de emendas e melhorias para o município trirriense, os vereadores estiveram com os deputados Hélio Lopes, Hugo Leal, Altineu Cortês (1º vice-presidente da mesa diretora) e Sóstenes Cavalcante (2º vice-presidente da mesa diretora e líder do PL). Os representantes do Poder Legislativo também estiveram reunidos com o senador Carlos Portinho.



Além de conversar sobre a importante ajuda dada ao município para a construção do canal extravasor – que vai acabar com o problema da enchente no Centro da cidade, Várzea do Otorino e Caixa D’Água – os vereadores apresentaram novas demandas ao senador.



“Por muitos anos, a população dos bairros sofreu com enchentes, percas de móveis, incerteza e medo, inclusive com um óbito. Com este importante investimento na infraestrutura iniciado pelo nosso amigo e prefeito Joa, a situação vai mudar, assim como resolveu no Triângulo com a construção da Galeria de Águas Pluviais. Aproveitando a visita e oportunidade, solicitei ao senador investimentos para a saúde trirriense. Como funcionário concursado da Secretaria de Saúde entendo que toda ajuda para aquisição de medicamentos, equipamentos é sempre bem-vinda”, resumiu o chefe do Poder Legislativo, Jonas Dico.

Além dos deputados e senador, os vereadores também estiveram com o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi; e o secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República do Brasil, André Ceciliano.



“Com o André Ceciliano falamos sobre o cadastro no Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) para a nossa cidade. Neste ano, serão disponibilizados R$ 49,1 bilhões para os municípios e estados brasileiros e estamos trabalhando para que o município seja contemplado amplamente e possa dar prosseguimento aos trabalhos de desenvolvimento”, finalizou o chefe do Poder Legislativo, Jonas Dico.