Atendimento odontológico no município foi destacado Foto: Yago Oliveira

Publicado 20/03/2025 19:32

Três Rios - No Dia Mundial da Saúde Bucal, comemorado nesta quinta-feira (20), a Prefeitura de Três Rios resolveu destacar os avanços no atendimento odontológico oferecido à população. A Secretaria Municipal de Saúde tem investido na ampliação e na melhoria dos serviços, garantindo acesso a tratamentos essenciais em diferentes pontos do município.

Os números foram divulgados: entre 2021 e 2024, foram realizados 128.915 atendimentos odontológicos. Além disso, 26.144 tratamentos foram concluídos nesse período, demonstrando a eficácia das intervenções realizadas. Outro dado relevante é o número de primeiras consultas, que totalizou 41.811 nos últimos quatro anos.

Rede ampliada de atendimento

A Prefeitura de Três Rios mantém uma estrutura abrangente para o atendimento odontológico, que inclui as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24H).

O atendimento contínuo e preventivo é realizado pelas UBSs nos bairros, garantindo qualidade e acessibilidade. Para casos que exijam assistência imediata, a UPA 24H oferece suporte para urgências e emergências. Já o CEO é responsável por procedimentos especializados, como tratamento de canal e uso de aparelho ortodôntico.