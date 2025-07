Programa Detran Presente começa neste fim de semana em Três Rios - Foto: Divulgação/Detran RJ

Publicado 23/07/2025 21:59

Três Rios - O Detran RJ realiza em Três Rios, neste sábado (26), a primeira edição do programa Detran Presente, que levará aos moradores da cidade - e de municípios vizinhos - serviços como solicitação da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), licenciamento e transferência de propriedade de veículos, entre outros.

O atendimento será realizado, das 9h às 16h, na Avenida Prefeito Alberto da Silva Lavinas (Beira-Rio), em frente à quadra de areia. Os usuários não vão precisar fazer agendamento prévio, já que o atendimento será por ordem de chegada. Eles serão convidados a participar de ações educativas do Detran RJ, e também terão acesso à Ouvidoria, à Coordenadoria de Julgamento e Controle de Infrações (CJC) e ao Protocolo, para resolver pendências.

O Detran Presente foi criado pelo presidente do Detran RJ, Vinicius Farah, para aprimorar e facilitar o atendimento aos cidadãos do Estado do Rio. A cada sábado, será realizado em um município diferente. Em breve, outros municípios serão atendidos.

“Com esse programa, estamos levando o Detran RJ para mais perto das pessoas, facilitando o acesso a todos os serviços oferecidos pelo órgão, que estarão reunidos em um mesmo local. Vamos começar por Três Rios, neste sábado, e depois levar o Detran Presente para todos os municípios fluminenses. Esse é o novo Detran, muito mais acessível para melhorar a vida das pessoas”, disse Vinicius Farah.

Para realizar o Detran Presente, está sendo montada uma grande estrutura de atendimento e poderão ser realizadas, inclusive, vistorias de veículos para serviços como inclusão de GNV, troca de placa para Mercosul, alteração de características e retificação de dados, entre outros. No setor de habilitação, os usuários poderão renovar a CNH, fazer uma segunda via, ou mesmo dar início ao processo de habilitação.

É esperado que a principal demanda dos usuários de Três Rios e cidades vizinhas seja a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), que tem o CPF como único número de identificação. Aos poucos, este documento está substituindo o RG, que só continuará valendo até 2032. Para ter acesso à CIN, os usuários precisam levar a certidão de nascimento (ou casamento) original, além de já ter cadastro no CPF. A primeira via da carteira é emitida gratuitamente.

Uma das grandes vantagens do Detran Presente é permitir o atendimento aos sábados, facilitando a vida dos usuários que trabalham em horário comercial e não têm tempo de ir aos postos do Detran durante a semana.