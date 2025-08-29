Gabinete de Gestão Integrada Municipal - Foto: Divulgação/PMTR

Gabinete de Gestão Integrada MunicipalFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 29/08/2025 14:21

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria de Ordem Pública e Políticas de Segurança, promoveu na última terça-feira (26) uma reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI), que contou com a presença de representantes das Forças de Segurança, Judiciário e Legislativo.

O encontro teve como objetivo discutir estratégias conjuntas para fortalecer a segurança pública no município, ampliando a integração entre as instituições responsáveis pela ordem pública e promovendo soluções intersetoriais em parceria com as áreas de Saúde, Assistência Social e Educação.

Segundo o secretário municipal de Ordem Pública e Políticas de Segurança, Nilciano Oliveira, o município tem intensificado os investimentos na área. Entre as ações já implementadas estão a ampliação do efetivo da Guarda Municipal, o aumento do número de viaturas em circulação, a reestruturação da Central de Monitoramento e a criação de um ponto de apoio no bairro Vila Isabel.

Durante a reunião, o prefeito em exercício, Jonas Dico, ressaltou que a segurança pública é um desafio coletivo e uma prioridade da gestão.

“Temos atuado de forma concreta para colaborar com as forças policiais e os órgãos de Justiça. Além disso, estamos intensificando os esforços para evitar que nossos jovens ingressem no mundo do crime, apostando na geração de empregos, no acesso à educação e no incentivo ao esporte. Nosso compromisso é com o bem-estar do cidadão trirriense”, afirmou.