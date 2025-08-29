Gabinete de Gestão Integrada MunicipalFoto: Divulgação/PMTR
Gabinete de Gestão Integrada Municipal discute estratégias para reforçar segurança pública em Três Rios
GGI é espaço permanente para o debate de temas ligados ao município
UPA e Samu de Três Rios iniciam reorganização para agilizar internações e transferências de pacientes
Objetivo é reduzir tempo de espera e melhorar encaminhamento para hospitais de referência
Homem condenado por estuprar criança na Bahia é preso em Três Rios
Crimes foram cometidos entre os anos de 2007 e 2008
Sindirepa promove encontro para setor de reparação automotiva na Firjan SENAI Três Rios
'Na Estrada com Sindirepa' acontece nesta quarta-feira
Polícia prende homem com drogas e arma em Três Rios
Ação foi realizada no bairro Vila Isabel
Praça Zumbi, na Morada do Sol, passa por manutenções
Melhorias devem acontecer também em outros bairros
