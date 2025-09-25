Atriz Mária Ribeiro comanda o espetáculo - Foto: Divulgação

Publicado 25/09/2025 15:31

Três Rios - O espetáculo solo "Veneta", da artista independente Mária Ribeiro, inicia sua turnê pelo estado do Rio de Janeiro a partir do dia 11 de outubro, em comemoração ao Mês das Crianças. Voltado para toda a família, o espetáculo transita entre o teatro e o circo, explorando temas como a solidão, a imaginação e a importância do brincar com criatividade, cativando tanto o público infantil quanto o adulto. A primeira apresentação acontece no Sesc Três Rios, às 15h, com entrada franca.

Em “VENETA”, o público é transportado para o universo excêntrico de uma palhaça solitária, que vive isolada em um cômodo e transforma objetos cotidianos em brincadeiras, poesia e emoção. Nesse processo, a personagem descobre que, por meio da imaginação e do humor, pode criar pontes com o outro e resgatar a alegria da convivência.

“VENETA é uma jornada de autodescoberta, que valoriza o contato humano, o brincar livre, a criatividade e por que não os momentos de tédio?”, conta Mária. A palhaça convida o público a se reconhecer na simplicidade da presença.

Dirigido por Atawallpa Coello (Inka Clown), com dramaturgia e atuação de Mária Ribeiro, o espetáculo teve estreia em julho de 2023, no Distrito Federal, com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do GDF, e desde então já percorreu palcos e praças Brasil afora.