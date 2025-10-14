Local está passando por obras - Foto: Divulgação

Publicado 14/10/2025 14:13

Três Rios - A construção do novo Ginásio Poliesportivo Municipal de Três Rios segue em ritmo acelerado e promete transformar o espaço em um dos maiores complexos esportivos da região. O projeto, que conta com a participação do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Empresa de Obras Públicas do Estado (EMOP), reforça o compromisso com o desenvolvimento do esporte e da infraestrutura local.

Erguido no local do antigo Social Olímpico Ferroviário, ao lado da Praça da Juventude, o ginásio contará com quadra poliesportiva, sala de repouso, sala de fisioterapia, academia, lanchonete e dois pavimentos de arquibancadas. Todo o espaço está sendo construído de acordo com as normas de acessibilidade, garantindo conforto e inclusão para atletas e torcedores.

O novo ginásio será a casa oficial das seleções municipais de futsal, basquetebol e vôlei, além de receber competições e eventos regionais, fortalecendo o calendário esportivo de Três Rios.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Ricardo Monteiro, a parceria com o Governo do Estado e a EMOP tem sido essencial para o desenvolvimento do município.

“Esse ginásio representa mais do que uma estrutura física; é um investimento em saúde, lazer e qualidade de vida, que são prioridades do prefeito Jonas Dico. Agradecemos ao Governo do Estado e à EMOP por acreditarem nesse projeto e contribuírem para transformar Três Rios em referência no esporte e na infraestrutura pública”, destacou o secretário.