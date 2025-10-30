Homem foi preso pela Polícia CivilFoto: Divulgação/108ª DP
Suspeito de abusar de criança de 12 anos é preso em Três Rios
Testemunhas afirmam que viram o homem beijando a adolescente na rua
Cemitérios Municipais de Três Rios terão horário estendido e estrutura reforçada para o Dia de Finados
Previsão é que 5 mil pessoas visitem os locais ao longo do fim de semana
Jonas Dico e Liliu são diplomados prefeito e vice-prefeito em Três Rios
Chapa foi eleita no dia 5 de outubro
Três Rios reforça ações de prevenção e diagnóstico com mais de mil exames em uma semana
Atendimentos foram intensificados no município
Suspeito de série de roubos a estabelecimentos comerciais de Três Rios é preso
Prisão foi realizada em ação conjunta
Aferição obrigatória dos taxímetros começa nesta segunda-feira em Três Rios
Ação vai até quarta no município
