Homem foi preso pela Polícia Civil - Foto: Divulgação/108ª DP

Homem foi preso pela Polícia CivilFoto: Divulgação/108ª DP

Publicado 30/10/2025 15:04

Três Rios - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (30), um homem pelo crime de estupro de vulnerável em Três Rios. Segundo as investigações, o indivíduo mantinha relações com uma menina de 12 anos.

Em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, os agentes foram até o bairro Cidade Nova, onde o homem foi localizado em sua própria residência. Ele não ofereceu resistência e foi levado para a 108ª DP, onde permanece à disposição da Justiça.