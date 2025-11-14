Polícia Militar prendeu as duas mulheres - Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 14/11/2025 21:01

Três Rios - A Polícia Militar realizou uma operação nesta sexta-feira (14), no bairro Purys, em Três Rios. A açãoresultou na prisão de duas mulheres e na apreensão de uma grande quantidade de drogas, munições e materiais táticos.

A operação ocorreu após diversas denúncias indicando que armamentos, munições e entorpecentes estavam sendo armazenados em um imóvel localizado próximo a igrejas e com grande circulação de crianças.

Ao entrarem na residência, os policiais encontraram duas crianças sozinhas, em condições insalubres. A mãe delas, uma mulher de 38 anos, apareceu em seguida e autorizou a entrada das equipes, que iniciaram buscas em duas mochilas. Em outro imóvel no mesmo quintal, onde estava uma segunda mulher, de 24 anos, os agentes encontraram o restante do material ilícito.

Ao todo, os policiais apreenderam cerca de 1 kg de maconha, 180 g de cocaína e 29 g de skunk, além de 33 munições, um carregador alongado de pistola com capacidade para 30 disparos e uma colmeia para armazenamento. Quatro capas de colete balístico, uma gandola camuflada, uma balança de precisão, 40 trituradores de maconha e mil etiquetas de endolação também foram encontradas.

As duas mulheres foram presas e encaminhadas à delegacia. Elas responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de munição e acessórios de calibre restrito. Ambas permaneceram detidas à disposição da Justiça.

As crianças encontradas no local foram entregues aos cuidados da madrinha.