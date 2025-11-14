Polícia Militar prendeu as duas mulheresFoto: Divulgação/38º BPM
PM prende mulheres e apreende grande quantidade de drogas e munições em Três Rios
Ação foi realizada no Purys
Prefeitura de Três Rios promove ações do Novembro Azul neste sábado na Beira Rio
Diversos serviços serão oferecidos no local
Prefeitura de Três Rios convoca mais 13 aprovados em concurso público
Convocados são das secretarias de Assistência Social e Educação
UBSs de Três Rios iniciam atendimento noturno para homens durante o Novembro Azul
Foco é facilitar atendimento aos serviços de saúde
Com 130 câmeras, sistema de monitoramento reforça a segurança nas Unidades Básicas de Saúde de Três Rios
Imagens são acompanhadas pelas forças de segurança
Carro subtraído de residência em Três Rios é recuperado pela polícia
Veículo foi encontrado na Morada do Sol
