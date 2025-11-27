Matrículas estão abertas - Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 27/11/2025 20:15

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria Municipal de Educação, anunciou a abertura do período de cadastro para a primeira matrícula da Educação Infantil referente ao ano letivo de 2026. O cadastro é destinado a crianças de até 3 anos de idade que irão ingressar na rede municipal no próximo ano.

Os responsáveis devem realizar o cadastro até o dia 5 de dezembro, de forma presencial, na sede da Secretaria de Educação, localizada na Praça Visconde do Rio Novo, s/n (antiga Rodoviária Velha). Mais informações podem ser obtidas através do telefone (24) 2252-6899.

