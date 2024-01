Maria Luiza foi uma das sete pessoas do estado do Rio que tiraram a nota máxima em redação - Divulgação

Publicado 29/01/2024 16:33

Uma das poucas pessoas que conseguiram tirar nota mil na redação do mais recente Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mora e estuda em Valença, interior do Rio. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no início desde ano, 60 candidatos conseguiram tirar a nota máxima - e apenas quatro estudam na rede pública.



Entre essas quatro pessoas está Maria Luiza Januzzi, de 17 anos de idade. Aluna do Colégio Estadual Padre Sebastião da Silva Pereira, de Valença, a adolescente sonha em cursar Medicina. "Quando recebi a nota, minha primeira reação foi de surpresa. Não conseguia conceber a ideia da pontuação máxima na redação, parecia algo tão impossível. Logo depois, me emocionei demais e fiquei muito feliz e realizada por poder fazer parte disso, de representar a escola pública e incentivar os alunos da rede a sempre buscarem e correrem atrás de seus sonhos", disse Maria Luiza, que ficou entre os sete participantes do estado do Rio que alcançaram a nota mil .



A jovem falou um pouco sobre a rotina de estudos durante a preparação para o Enem. "Eu passava a manhã na escola e, à tarde, tinha alguns afazeres. Então só conseguia estudar depois das 16h, 17h. Dividia esse tempo para redação e outras matérias também. Parava umas 20h ou 21h, sempre priorizando o sono e respeitando os limites do meu corpo. Tem dia que não estamos bem e não rendemos tanto quanto em outros", disse Maria. Em entrevista para a assessoria de comunicação do Governo do Rio, a jovem deu dicas para um nom desempenho na redação.

1 – Ler sempre, para melhorar a interpretação e a escrita. Não existe essa história de não gostar de ler, as pessoas só não encontraram algo que elas gostem de ler. Pode ser qualquer coisa mesmo.

2 – Fazer redações com frequência, uma por semana de preferência, e pedir para algum professor corrigir, para sempre entender o que errou.

3 – Ler as redações nota mil das edições passadas.

4 – Assistir a videoaulas de métodos de redações até encontrar algum que encaixe com sua forma de escrita. Recomendo a Luma e Ponto no YouTube.