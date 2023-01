Alimentos chegaram na quinta (12) - Divulgação

Publicado 14/01/2023 16:32 | Atualizado 14/01/2023 16:32

Sofrendo com as consequências da pior chuva registrada nos últimos 20 anos, Valença recebeu quase meia tonelada de alimentos para as vítimas dos desastres. Foram dezenas de bairros atingidos, mas sete deles (Carambita, Biquinha, Cambota, Matadouro, Passagem, Rancho Novo e Conservatória) concentram a maior parte das 86 pessoas que tiverem suas casas atingidas, deixando seis desalojadas. Uma força conjunta tem atuado na cidade, unindo Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Defesa Civil e Polícia Miliar, para atenuar os problemas provocados pelas chuvas que assolam o município desde o fim de 2022.

Para atender as famílias que estão com alimentação comprometida, a Secretaria de Assistência Social de Valença fez uma parceria com o Rio Solidário, projeto social mantido pelo governo do estado. Nesta semana, a doação de quase meia tonelada de alimentos começou a ser entregue às famílias mais atingidas pelas chuvas. “A minha palavra é gratidão. Obrigado à primeira dama, Aline Castro e ao governador, Cláudio Castro por abrir as portas para nossa cidade e auxiliar nossa população. Estive no Rio de Janeiro, apresentei nosso trabalho, cadastrei a cidade no programa social e tive o sentimento de dever cumprido ao voltar para Valença com um grande volume de alimentos. Tenho certeza de que essa rede de solidariedade fará a diferença para tantas famílias que foram atingidas. Esse é o nosso papel e não vamos descansar, ainda há muito por fazer para ameninar os transtornos desse período difícil que vivemos”, disse o secretário de Assistência Social, Rafael Tavares.