91ª DP de ValençaReprodução

Publicado 12/12/2022 16:55

No último sábado (10), uma mulher de 22 anos foi presa em flagrante após a dona de uma loja vê-la furtando diversos produtos pela câmera de segurança. Acionados, os policiais chegaram ao estabelecimento quando a jovem estava pagando outros produtos no caixa. Perguntada se estava de posse de alguma outra mercadoria, ela confessou o furto e entregou as sacolas com diversos itens. A jovem foi conduzida para a 91ª DP de Valença e vai responder por tentativa de furto qualificado.