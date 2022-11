91ª DP de Valença - Reprodução

Publicado 08/11/2022

Ontem (07), em Valença, interior do Rio, uma jovem de 22 anos levou três facadas nas costas desferidas pelo companheiro. O crime aconteceu na residência onde o casal morava no bairro Canteira. O agressor, de 23 anos, foi encontrado rapidamente pela Polícia Civil e foi autuado por tentativa de homicídio.

A vítima foi conduzida para o Hospital Escola e não corre risco de morrer. De acordo com apuração do g1, o homem permaneceu em silêncio e ainda tinha as mãos sujas de sangue ao ser localizado.