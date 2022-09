91ª DP de Valença - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

Publicado 11/09/2022 16:59 | Atualizado 11/09/2022 17:00

Neste sábado (10), a Polícia Militar prendeu uma jovem de 21 anos que estaria vendendo drogas para 2 adolescentes de 17 anos em Valença, interior do Rio. Os agentes localizaram a mulher e os dois menores de idade no bairro Ponte Funda. Com ela, foram apreendidos 12 pinos de cocaína e R$ 170,00. Os três foram levados para a 91ª Delegacia de Polícia de Valença. Os dois adolescentes foram liberados após a chegada dos responsáveis e a acusada permanece detida até a publicação desta matéria.