Teatro será reaberto ao público amanhã (25)Divulgação/SescRJ

Publicado 24/06/2022 12:12

Nesta sexta-feira (24), uma cerimônia oficial marca a cessão do Teatro Rosinha de Valença pela prefeitura ao Sesc RJ. A instituição assume a gestão do espaço para oferecer atrações das mais diversas linguagens artísticas, como espetáculos de teatro, dança, circo, shows musicais, exposições, exibições de filmes e atividades literárias, todas as sextas e sábados com ingressos gratuitos ou a preços populares.

A cerimônia de hoje é reservada para autoridades, imprensa e convidados, mas a partir de amanhã o local já estará reaberto à população (veja a programação no final desta matéria). Ao assumir o teatro que tem capacidade para 170 pessoas, o Sesc RJ vai levar a Valença projetos relevantes no calendário cultural nacional, como o Festival Sesc de Inverno. Inaugurado em 1987, o teatro recebeu o nome Rosinha de Valença em homenagem a Maria Rosa Canellas (1941-2004), violonista, cantora e compositora nascida na cidade e considerada uma das matrizes instrumentais da Bossa Nova. Ao longo de sua carreira, Rosinha fez parcerias musicais de sucesso com nomes como Baden Powell, Maria Bethânia, Martinho da Vila, Nara Leão, Miúcha, João Donato e Ivone Lara.



SERVIÇO

Teatro Sesc Rosinha de Valença

Av. Professora Silvina Borges Graciosa, 44 – Valença

Sábado (25/06) – 17h - Espetáculo “Dé férias no sítio”

Duração: 45 minutos

Direção e preparação Mímica – Álvaro Assad

Elenco: Marcio Moura e Álvaro Assad

Grátis*

Classificação livre

*Distribuição dos ingressos será 30 minutos antes: 16h30

(1º/07) - 20h - "Kid Morengueira"

14 anos

(02/07) -17h - "Sambinha"

Livre

(08/07) - 20h - "Eu", com Gustavo Boná

Livre

(09/07) - 17h - Camerata de violões de Três Rios