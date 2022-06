91ª DP de Valença - Reprodução

91ª DP de ValençaReprodução

Publicado 05/06/2022 20:39

Ontem (04), um homem foi agredido a pauladas pela companheira no bairro Santa Rosa II, em Valença, interior do Rio. Segundo a vítima, a mulher chegou ao apartamento e começou a agredi-lo com um pedaço de madeira sem nenhuma motivação. A acusada de 38 anos foi conduzida para a 91ª DP de Valença, autuada por lesão corporal e liberada. Com o rosto ferido pelos golpes, o homem de 52 anos foi levado para o Hospital Escola da cidade.