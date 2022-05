Valença fica no Vale do Café - Reprodução/ABIH-RJ

Publicado 20/05/2022 13:22 | Atualizado 20/05/2022 13:23

Ontem (19), uma mulher de 57 anos foi presa em Valença, interior do Rio, acusada de furtar itens em um supermercado no centro. Após assistirem a mulher colocando produtos como ração para cachorro e presunto na bolsa, funcionários do mercado chamaram a Polícia Militar. Segundo apuração do g1, ela tentou fugir ao ser abordada pelos agentes, mas acabou confessando o furto.